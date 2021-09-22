Капризов установил рекорд по зарплате для новичков НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, подписавший контракт с «Миннесотой» на 5 лет и 45 миллионов долларов, установил рекорд НХЛ, как отмечает американский журналист Майкл Руссо.

С введения в лиге потолка зарплат ни один хоккеист не начинал свой второй сезон с такой большой годовой зарплатой (9 миллионов) при всего 55 сыгранных матчах в НХЛ.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.