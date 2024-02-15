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Сегодня, 11:45

Главный тренер «Колорадо» Беднар — о Георгиеве: «Иногда Алекс играет безупречно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Александра Георгиева в нынешнем сезоне НХЛ. По словам специалиста, россиянин рассматривался им как первый номер «Эвеланш».

— Легко ли Георгиеву удалось адаптироваться к команде и к роли первого вратаря, прежде ему незнакомой?

— Легко. Мы и подписали его на роль основного вратаря в отличие от той, что он играл в «Рейнджерс». В прошлом году он провел великолепный сезон, в этом его немножко бросает вверх-вниз. Но это ничем не отличается от того, что происходит со всей командой, которая тоже чередует подъемы со спадами. Иногда Алекс играет безупречно, порой он «на холодной стороне». Мы работаем над тем, чтобы первых матчей было больше, а вторых — меньше. Так или иначе, он дает нам хороший шанс выигрывать большинство матчей, и статистика это показывает.

— Как оцените его выступление на Матче звезд, где он получил приз лучшему вратарю на конкурсах?

— Было прекрасно увидеть его победу, которая принесла ему призовые деньги в его первом Матче звезд. Всегда приятно наблюдать, когда парни получают то, что они заслужили длительной напряженной работой и преданностью делу. Он сказал, что прекрасно провел время и получил от этого уик-энда большое удовольствие. Не сомневаюсь, что он запомнится ему навсегда.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 28 побед. В среднем Георгиев пропускал 2,94 гола за игру и отражал 89,8 процента бросков.

Александр Георгиев. «Овечкин все умеет и знает. Под него надо успевать перемещаться!» Интервью с вратарем «Колорадо» Георгиевым

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Георгиев — о знакомстве с Бобровским на Матче звезд НХЛ: «Классный парень, работяга»

Капризов стал первым российским игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырех сезонах подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
Результаты / календарь
31.01
1.02
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18.02
19.02
20.02
15.02 03:30
Питтсбург – Флорида
 2 : 5
15.02 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 1 : 0
15.02 05:30
Аризона – Миннесота
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 53 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
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