Главный тренер «Колорадо» Беднар — о Георгиеве: «Иногда Алекс играет безупречно»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Александра Георгиева в нынешнем сезоне НХЛ. По словам специалиста, россиянин рассматривался им как первый номер «Эвеланш».

— Легко ли Георгиеву удалось адаптироваться к команде и к роли первого вратаря, прежде ему незнакомой?

— Легко. Мы и подписали его на роль основного вратаря в отличие от той, что он играл в «Рейнджерс». В прошлом году он провел великолепный сезон, в этом его немножко бросает вверх-вниз. Но это ничем не отличается от того, что происходит со всей командой, которая тоже чередует подъемы со спадами. Иногда Алекс играет безупречно, порой он «на холодной стороне». Мы работаем над тем, чтобы первых матчей было больше, а вторых — меньше. Так или иначе, он дает нам хороший шанс выигрывать большинство матчей, и статистика это показывает.

— Как оцените его выступление на Матче звезд, где он получил приз лучшему вратарю на конкурсах?

— Было прекрасно увидеть его победу, которая принесла ему призовые деньги в его первом Матче звезд. Всегда приятно наблюдать, когда парни получают то, что они заслужили длительной напряженной работой и преданностью делу. Он сказал, что прекрасно провел время и получил от этого уик-энда большое удовольствие. Не сомневаюсь, что он запомнится ему навсегда.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 28 побед. В среднем Георгиев пропускал 2,94 гола за игру и отражал 89,8 процента бросков.