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Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис», тарасенко — третьей

06:31
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Минесота» — «Сент-Луис» (4:6). Игра проходила на открытой площадке в рамках «Зимней классики».

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой пирзнан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капрзиов. Он набрал 3 (1+2) очка.

Возглавил тройку Жордан Койру, который забросил две шайбы и сделал две голевые передачи в составе «Блюз».

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Евгений Козинов все материалы автора
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