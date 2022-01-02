Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Минесота» — «Сент-Луис» (4:6). Игра проходила на открытой площадке в рамках «Зимней классики».

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой пирзнан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капрзиов. Он набрал 3 (1+2) очка.

Возглавил тройку Жордан Койру, который забросил две шайбы и сделал две голевые передачи в составе «Блюз».