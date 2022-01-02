Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис», тарасенко — третьей
06:31
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Минесота» — «Сент-Луис» (4:6). Игра проходила на открытой площадке в рамках «Зимней классики».
Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. На его счету одна заброшенная шайба.
Второй звездой пирзнан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капрзиов. Он набрал 3 (1+2) очка.
Возглавил тройку Жордан Койру, который забросил две шайбы и сделал две голевые передачи в составе «Блюз».
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