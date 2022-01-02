«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в «Зимней классике». Капризов набрал 3 очка
«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в «Зимней классике»
06:03
«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. Для «Уайлд» это поражение стало пятым кряду.
В составе проигравшей команды голом и двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Его признали второй звездой встречи.
У «Блюз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка, Павел Бучневич сделал голевую передачу, а Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Последнего признали третьей звездой.
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