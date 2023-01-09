Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Сент-Луис» (0:3).

Первой звездой стал голкипер «Блюз» Томас Грайсс. Он отразил все 35 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 25-летний россиянин отметился шестью бросками по воротам соперника.

Замкнул тройку защитник «Сент-Луиса» Калле Росен. На его счету один бросок по воротам соперника, один силовой прием и два блок-шота.