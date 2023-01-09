Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Сент-Луис» (0:3).
Первой звездой стал голкипер «Блюз» Томас Грайсс. Он отразил все 35 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 25-летний россиянин отметился шестью бросками по воротам соперника.
Замкнул тройку защитник «Сент-Луиса» Калле Росен. На его счету один бросок по воротам соперника, один силовой прием и два блок-шота.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|4
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|5
|Питтсбург
|39
|20
|19
|46
|6
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|7
|Филадельфия
|40
|15
|25
|37
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|41
|24
|17
|54
|2
|Виннипег
|40
|26
|14
|53
|3
|Миннесота
|39
|22
|17
|47
|4
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|5
|Сент-Луис
|41
|20
|21
|43
|6
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|43
|23
|20
|52
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|41
|19
|22
|46
|5
|Эдмонтон
|41
|21
|20
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
|9.01
|01:00
|
Вашингтон – Коламбус
|1 : 0
|9.01
|03:00
|
Аризона – Питтсбург
|1 : 4
|9.01
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|0 : 3
|9.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 6
|9.01
|03:00
|
Чикаго – Калгари
|4 : 3 ОТ
|9.01
|04:30
|
Анахайм – Бостон
|1 : 7
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|76
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
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