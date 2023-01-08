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Сегодня, 18:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Миннесота» — «Сент-Луис» и другие матчи 8 и 9 января

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Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

8 января, воскресенье

21.00 (мск) «Даллас» — «Флорида»

23.00 «Виннипег» — «Ванкувер»

9 января, понедельник

1.00 «Вашингтон» — «Коламбус»

3.00 «Аризона» — «Питтсбург»

3.00 «Миннесота» — «Сент-Луис»

3.00 «Филадельфия» — «Торонто»

3.00 «Чикаго» — «Калгари»

4.30 «Анахайм» — «Бостон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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11.01
12.01
13.01
8.01 00:00
Коламбус – Каролина
 4 : 3 Б
8.01 03:00
Баффало – Миннесота
 6 : 5 ОТ
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 4
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 8
8.01 03:00
Торонто – Детройт
 4 : 1
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 1 : 5
8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 2 : 3 ОТ
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 2 : 4
8.01 23:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
8.01 23:30
Даллас – Флорида
 - : -
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