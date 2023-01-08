НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Миннесота» — «Сент-Луис» и другие матчи 8 и 9 января
Регулярный чемпионат НХЛ.
8 января, воскресенье
21.00 (мск) «Даллас» — «Флорида»
9 января, понедельник
3.00 «Миннесота» — «Сент-Луис»
3.00 «Филадельфия» — «Торонто»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|1 : 5
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|2 : 4
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|8.01
|23:30
|
Даллас – Флорида
|- : -
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