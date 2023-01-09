«Чикаго» в овертайме обыграл «Калгари»

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«Чикаго» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блэкхокс» одержали вторую победу подряд.

«Калгари» с 46 очками идет на 7-м месте в Западной конференции. «Чикаго» — последний (24 очка).