Эллиотт Фридман рассказал о конфликте между игроками и тренерским штабом «Филадельфии» в прошлом сезоне

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о конфликте между игроками и тренерским штабом «Филадельфии», который произошел по ходу прошлого сезона.

«Прошлый сезон был просто кошмарным. Было очень много разногласий между игроками и тренерским штабом. В клубе понимают, что не могут позволить такому повториться снова. И претензии игроков были услышаны.

Руководство прямо сказало тренерскому штабу, что нужно лучше относиться к хоккеистам. Тренеры всегда должны балансировать между требовательностью и грубостью. Но, по мнению игроков «Флайерз», тренерский штаб в прошлом сезоне зачастую переступал эту черту. Так что хоккеисты дали четко понять, что ждут определенных изменений.

Посмотрим, к чему это приведет. Повторюсь, прошлый сезон был просто кошмарным. И хоккеисты считают, что вся вина за неудачный сезон была незаслуженно переложена на них», — сказал Фридман в своем подкасте.

Ранее об этом говорил вратарь «Вегаса» Робин Ленер: «Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо», — написал он в социальных сетях.

Сам главный тренер «Флайерз» Ален Виньо уже отреагировал на заявление шведского хоккеиста: «Я тренирую уже много лет и могу вести себя жестко. Я требовательный. Но в то же время забочусь о своих игроках и хочу для них самого лучшего. Кому-то я нравлюсь больше, кому-то — чуть меньше».

60-летний Виньо работает с клубами НХЛ с 1997 года. До «Филадельфии» он тренировал «Монреаль», «Ванкувер» и «Рейнджерс».