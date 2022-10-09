Капризов после победы над «Далласом» подарил клюшку болельщику «Миннесоты»

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 5:1.

После победы форвард «Уайлд» Кирилл Капризов подарил одному из болельщиков шайбу, а перед уходом в подтрибунное помещение отдал клюшку юному болельщику команды.

В матче с «Далласом» 25-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.