«Рейнджерс» — «Тампа»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

Таким образом, «Рейнджерс» повели в серии — 1:0.

Вторая игра в серии состоится 4 июня и также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Начало — 3.00 (мск).