Джонстон повторил достижение Кучерова, Кросби и Малкина в плей-офф НХЛ

Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон забросил единственную шайбу своей команды в пятом матче финальной серии Западной конференции НХЛ против «Эдмонтона» (1:3).

21-летний канадец достиг отметки в 10 голов в этом плей-офф. Он стал пятым действующим игроком, которому это удалось в возрасте до 21 года.

Ранее только Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Никита Кучеров (10 в 2015), Патрик Кейн (10 в 2010) и Евгений Малкин (10 в 2008) забивали не менее 10 голов в одном плей-офф в возрасте до 21 года.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу «Ойлерз». Шестая игра состоится 3 июня.