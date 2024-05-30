Гавриков — о вылете от «Эдмонтона»: «Макдэвид и Драйзайтль решили исход серии»
Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков прокомментировал поражение команды от «Эдмонтона» (1-4) во втором раунде Кубка Стэнли второй год подряд.
«Не реализовали свои моменты, не очень хорошо сработали бригады большинства и меньшинства. В плей-офф это очень важно. Не сказал бы, что «пять на пять» мы уступали сопернику, проблем особых не было, но вот спецбригады в какие-то моменты не справились со своей задачей. Макдэвид и Драйзайтль провели хорошую серию, и следующую тоже. Это элитные игроки, одни из лучших в мире, они ведут за собой команду, со своей задачей полностью справились — они решали исход встреч», — приводит слова Гаврикова Sport24.
«Эдмонтон» выиграл серию 1/4 финала западной конференции со счетом 4-1. В следующем раунде Кубка Стэнли канадский клуб победил «Ванкувер» (4-3). В финале западной конференции «Эдмонтон» играет с «Далласом» (2-2).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 2
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|30.05
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2