Барков — об игре «Флориды»: «Мы просто верим друг в друга»

Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Флорида» вышла вперед в серии (3-2) и находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли.

«В основе нашей игры оборона. Все дело в тяжелой работе. Мы просто верим друг в друга», — цитирует Баркова журналист Дэвид Паньотта.

Следующий матч серии пройдет 2 июня.