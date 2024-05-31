Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча финальной серии Восточной конференции «Рейнджерс» — «Флорида» (2:3).

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин признан третьей звездой встречи. 28-летний россиянин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник «Пантерз» Густав Форслинг, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку его одноклубник Антон Лунделл, который отметился голом.