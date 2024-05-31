«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» переиграла «Рейнджерс» (3:2) и вышла вперед в финальной серии Восточной конференции НХЛ — 3:2.

У «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алексис Лафренье. Голы «Пантерз» на счету Густава Форслинга, Сэма Беннета и Антона Лунделла.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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