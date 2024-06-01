«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Далласа» (3:1) и вышел вперед в финальной серии Западной конференции НХЛ — 3-2.

У «Ойлерз» дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс, а также одну шайбу забросил Филип Броберг. Гол «Старз» на счету Уайатта Джонстона.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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