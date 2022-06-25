Форвард «Колорадо» Ландескуг оценил игру Василевского в пятом матче плей-офф Кубка Стэнли

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг прокомментировал игру российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского в пятом матче финала плей-офф Кубка Стэнли.

Гости выиграли эту игру со счетом 3:2. Россиянину удалось отразить 35 бросков. Василевский был признан третьей звездой матча.

«Мы понимали, чего нам стоит ожидать. Игроки «Колорадо» знали, что нас ждем непростая игра. Василевский провел хороший матч», — цитирует Ландескуга пресс-служба НХЛ.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра состоится в ночь на 27 июня.