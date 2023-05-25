Каменский пожелал Бобровскому победы в Кубке Стэнли

Бывший советский и российский хоккеист Валерий Каменский прокомментировал выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

«Желаю Бобровскому победы, он долго шел к этому финалу. Если вся команда будет играть так, как с «Каролиной», я думаю, у них большой шанс выиграть», — приводит слова Каменского ТАСС.

25 мая «Флорида» обыграла «Каролину» (4:3) и выиграла полуфинальную серию Кубка Стэнли (4-0). В финале «Пантерз» сыграет с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).