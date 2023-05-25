Новиков: «Барбашев получает радость от хоккея, показывая мужество, смелость и отвагу»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлением от игры нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева в плей-офф НХЛ.

«В чем смысл чемпионов и бомбардиров? Смысл в развитии хоккея и в личных примерах. Мы уже говорили про Овечкина и Малкина, а что делать ребятам, у которых нет больших габаритов? Я не могу не отметить Романова. Абсолютно бесстрашный защитник, не обладающий убийственными габаритами. Он ляжет под танк, не задумываясь. То же самое мы говорим о Наместникове и Дадонове. Сейчас открывается Барбашев. Он получает радость от хоккея, показывая мужество, смелость и отвагу. Ваня становится суперзвездой, и этому мы рады. Это пример для ребят и хоккеистов, которые не обладают большими физическими габаритами. У кого-то из детей будет перспектива стать Малкиным и Овечкиным, а у кого-то — Дадоновым и Барбашевым. Очень рад за наших ребят! Желаю им побед!» — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашев набрал 13 (5+8) очков в 14 матчах за «Вегас».

«Голден Найтс» ведут в полуфинальной серии против «Далласа» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится в пятницу, 26 мая.