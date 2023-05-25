Дюклер поцеловал Бобровского после выхода в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер эмоционально отреагировал на выход его команды в финал Кубка Стэнли.

25 мая «Флорида» обыграла «Каролину» (4:3) и выиграла полуфинальную серию Кубка Стэнли (4-0). После этой победы вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский давал интервью, а Дюклер подкатился к нему, чтобы поцеловать в щеку россиянина.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).