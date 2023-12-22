Каменский не считает, что возраст мешает Овечкину

Член правления ФХР Валерий Каменский прокомментировал результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Пожелаем ему, чтобы он продолжил. Мы все его болельщики. Все российские болельщики ему этого желают. Он уже великий игрок, второй в мире, кто забил больше всех шайб. Он сам все это знает и все умеет. Мы только можем пожелать ему. Будем следить и болеть за него. С чем связан спад в карьере Овечкина? Человек — не машина. У вас же тоже, наверное, бывает плохое и хорошее настроение, когда болеете, силы есть или их нет. Также у всех нормальных людей. Бывает спад и взлеты, а также бывают большие взлеты. То же самое у спортсменов, у них есть настроение команды, новые партнеры. Поэтому на все нужно время. Все будет нормально. Я говорю, он второй в мире игрок, который забил больше всех. Он знает как забивать, умеет и будет забивать. Может ли ему помешать возраст? Возраст не может стать помехой, потому что я знаю Сашу. Он огромный профессионал, любит хоккей и знает как готовиться. Поэтому все будет нормально. Желаем ему этого», — приводит слова Каменского «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.