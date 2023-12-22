В ночь на 23 декабря «Рейнджерс» на своей домашней арене «Мэдисон-сквер-гарден» примет «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Эдмонтон» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Клуб из Нью-Йорка располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 45 баллами. «Эдмонтон» находится на 13-й строчке с 29 очками на Западе.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в текущем сезоне провел 30 матчей за команду и набрал 43 (17+26) очка. На счету нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида — 28 игр и 43 (12+31) очка.

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