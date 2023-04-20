Каменский назвал интерес к российским тренерам в НХЛ результатом качества КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что в лиге трудятся выдающиеся тренеры, которые способны работать и в НХЛ.
«Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ — результат качества КХЛ. В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ. Хотел бы я видеть наших тренеров в НХЛ? Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но думаю, туда должны ехать не все, лучшие пусть работают в КХЛ», — приводит слова Каменского Sport24.
Ранее появились сообщения о том, что бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев попал в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».
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|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Бостон - Флорида
|1 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
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|15.04
|02:30
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Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 6
|20.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 3
|20.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 2
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