Каменский назвал интерес к российским тренерам в НХЛ результатом качества КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что в лиге трудятся выдающиеся тренеры, которые способны работать и в НХЛ.

«Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ — результат качества КХЛ. В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ. Хотел бы я видеть наших тренеров в НХЛ? Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но думаю, туда должны ехать не все, лучшие пусть работают в КХЛ», — приводит слова Каменского Sport24.

Ранее появились сообщения о том, что бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев попал в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».