Кубок Стэнли: «Нью-Джерси» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сиэтл» и другие матчи 21 апреля

В ночь на 21 апреля состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток»

2.00 (мск). «Торонто» — «Тампа-Бэй»

Счет в серии — 0-1

2.30. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Счет в серии — 0-1

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад»

4.30. «Колорадо» — «Сиэтл»

Счет в серии — 0-1

5.00. «Вегас» — «Виннипег»

Счет в серии — 0-1

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