«Калгари» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль и сократил отставание от Уэйна Гретцки по числу забитых голов в истории НХЛ до 51 шайбы.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 75 очками в 67 матчах.

«Калгари» идет на 11-й строчке «Востока» с 71 очком в 68 играх.