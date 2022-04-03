Шайба Барбашева принесла «Сент-Луису» победу над «Калгари»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 6:4.
В составе «блюзменов» Иван Барбашев забросил пятую шайбу команды, по результативной передаче оформили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.
После этого матча «Сент-Луис» с 86 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 89 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)
Голы: Томас — 15 (Фолк, Тарасенко), 0:54 — 0:1. Ритчи — 2 (Андерссон, Хэнифин), 4:47 — 1:1. Годро — 32 (Баклунд, Гудбрэнсон), 12:49 — 2:1. О`Райлли — 16 (бол., Шенн), 17:31 — 2:2. Фолк — 9 (Перрон, Саад), 33:35 — 2:3. Хэнифин — 7, 50:43 — 3:3. Уокер — 7 (Томас, Сканделла), 58:04 — 3:4. Барбашев — 21 (п.в., Шенн), 59:05 — 3:5. Дюбе — 10 (Линдхольм, Ткачак), 59:22 — 4:5. Саад — 20 (п.в., Бучневич), 59:55 — 4:6.
Вратари: Маркстрем (58:58 — 59:05, 59:19 — 59:22, 59:25 — 59:55) — Хуссо.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 43 (16+12+15) — 25 (6+4+15).
Наши: Задоров (15.44/2/0) — Барбашев (16.46/2/0), Бучневич (20.53/2/0), Тарасенко (17.51/2/0), Торопченко (12.21/3/-1).
3 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16422 зрителя.
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|38
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|68
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|28
|89
|2
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|86
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|30
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|32
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|29
|39
|66
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|21
|47
|48
|3.04
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Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
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Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|68
|96
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
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|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
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Каролина
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|2.05
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Калгари
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|2.13
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