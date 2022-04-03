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Сегодня, 07:45

Шайба Барбашева принесла «Сент-Луису» победу над «Калгари»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 6:4.

В составе «блюзменов» Иван Барбашев забросил пятую шайбу команды, по результативной передаче оформили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.

После этого матча «Сент-Луис» с 86 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 89 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Голы: Томас — 15 (Фолк, Тарасенко), 0:54 — 0:1. Ритчи — 2 (Андерссон, Хэнифин), 4:47 — 1:1. Годро — 32 (Баклунд, Гудбрэнсон), 12:49 — 2:1. О`Райлли — 16 (бол., Шенн), 17:31 — 2:2. Фолк — 9 (Перрон, Саад), 33:35 — 2:3. Хэнифин — 7, 50:43 — 3:3. Уокер — 7 (Томас, Сканделла), 58:04 — 3:4. Барбашев — 21 (п.в., Шенн), 59:05 — 3:5. Дюбе — 10 (Линдхольм, Ткачак), 59:22 — 4:5. Саад — 20 (п.в., Бучневич), 59:55 — 4:6.

Вратари: Маркстрем (58:58 — 59:05, 59:19 — 59:22, 59:25 — 59:55) — Хуссо.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 43 (16+12+15) — 25 (6+4+15).

Наши: Задоров (15.44/2/0) — Барбашев (16.46/2/0), Бучневич (20.53/2/0), Тарасенко (17.51/2/0), Торопченко (12.21/3/-1).

3 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16422 зрителя.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
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8.04
3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 5 : 2
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 1 : 3
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 5 Б
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 3 : 6
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 68 96
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 53 2.13
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
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