Шайба Барбашева принесла «Сент-Луису» победу над «Калгари»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 6:4.

В составе «блюзменов» Иван Барбашев забросил пятую шайбу команды, по результативной передаче оформили Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.

После этого матча «Сент-Луис» с 86 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 89 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Голы: Томас — 15 (Фолк, Тарасенко), 0:54 — 0:1. Ритчи — 2 (Андерссон, Хэнифин), 4:47 — 1:1. Годро — 32 (Баклунд, Гудбрэнсон), 12:49 — 2:1. О`Райлли — 16 (бол., Шенн), 17:31 — 2:2. Фолк — 9 (Перрон, Саад), 33:35 — 2:3. Хэнифин — 7, 50:43 — 3:3. Уокер — 7 (Томас, Сканделла), 58:04 — 3:4. Барбашев — 21 (п.в., Шенн), 59:05 — 3:5. Дюбе — 10 (Линдхольм, Ткачак), 59:22 — 4:5. Саад — 20 (п.в., Бучневич), 59:55 — 4:6.

Вратари: Маркстрем (58:58 — 59:05, 59:19 — 59:22, 59:25 — 59:55) — Хуссо.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 43 (16+12+15) — 25 (6+4+15).

Наши: Задоров (15.44/2/0) — Барбашев (16.46/2/0), Бучневич (20.53/2/0), Тарасенко (17.51/2/0), Торопченко (12.21/3/-1).

3 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16422 зрителя.