«Калгари» продлил контракт с главным тренером Дэррилом Саттером

«Калгари» продлил контракт с главным тренером Дэррилом Саттером, сообщает сайт клуба.

Точные сроки контракта на называются, но в пресс-релизе отмечается, что соглашение рассчитано на несколько лет.

63-летний специалист возглавил канадский клуб в 2021 году.

По итогам прошлого сезона он получил «Джек Адамс», как лучший тренер регулярного чемпионата.

Саттер также тренировал в НХЛ «Чикаго», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». С «Кингз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.