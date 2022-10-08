«Даллас» отправил голкипера Худобина в фарм-клуб

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Голкипер «Далласа» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов. Другие клубы не забрали права на 36-летнего россиянина.

8 октября «Далласа» отправил хоккеиста в фарм-клуб команды в АХЛ, сообщает пресс-служба «Старз».

В прошлом сезоне Худобин провел 9 матчей в регулярке НХЛ при проценте отраженных бросков — 87,9.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.