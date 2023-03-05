«Миннесота» в гостях обыграла «Калгари»
«Миннесота» обыграла «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
В составе гостей отметились Джоэль Эрикссон, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо.
«Калгари» располагается на 10-м месте, набрав 67 очков за 63 игры.
«Миннесота» находится на 4-й строчке с 78 очками за 63 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Эрикссон Эк — 22 (Юханссон, Болди), 14:52 — 0:1. Фолиньо — 5 (Годро, Стил), 53:49 — 0:2. Болди — 17 (Эрикссон Эк), 56:30 — 0:3.
Вратари: Маркстрем — Густавссон.
Штраф: 4 — 4. Броски: 31 (8+11+12) — 33 (8+12+13).
Наши: Задоров (15.20/1/-1) — Капризов (20.06/2/0).
5 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|0 : 3
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|4 : 2
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26