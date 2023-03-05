«Миннесота» в гостях обыграла «Калгари»

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«Миннесота» обыграла «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе гостей отметились Джоэль Эрикссон, Джоэль Эрикссон и Маркус Фолиньо.

«Калгари» располагается на 10-м месте, набрав 67 очков за 63 игры.

«Миннесота» находится на 4-й строчке с 78 очками за 63 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Эрикссон Эк — 22 (Юханссон, Болди), 14:52 — 0:1. Фолиньо — 5 (Годро, Стил), 53:49 — 0:2. Болди — 17 (Эрикссон Эк), 56:30 — 0:3.

Вратари: Маркстрем — Густавссон.

Штраф: 4 — 4. Броски: 31 (8+11+12) — 33 (8+12+13).

Наши: Задоров (15.20/1/-1) — Капризов (20.06/2/0).

5 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.