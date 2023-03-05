Игрок «Ванкувера» Хьюз быстрее всех защитников в истории НХЛ достиг отметки в 200 голевых передач

Американский защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1).

Как сообщает НХЛ, для 23-летнего игрока это 200-я передача в карьере (263 матча). Он стал самым быстрым защитником в истории НХЛ, который достиг этой отметки, обогнав экс-защитника «Рейнджерс» Брайана Лича (200 очков в 264 играх).

«Ванкувер» с 55 очками занимает 12-е место в Западной конференции.