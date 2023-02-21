«Филадельфия» обыграла «Калгари» и прервала серию из четырех поражений

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Калгари» со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» отличились Тревис Конекны, Николя Деслорье, Энтони Д'Анджело и Уэйд Аллисон. У «Флэймз» шайбы забросили Майкл Баклунд, Тайлер Тоффоли и Эндрю Манджапане.

«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений и с 56 очками расположилась на 14-м месте в Восточной конференции, «Калгари» с 63 очками — на девятой строчке Запада.