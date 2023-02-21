«Сан-Хосе» обыграл «Сиэтл», Свечников набрал два очка

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 4:0.

В составе «Шаркс» 2 (1+1) очка набрал Евгений Свечников, еще по шайбе забросили Логан Кутюр, Ноа Грегор и Микаэль Айссимонт.

После этого матча «Сан-Хосе» с 47 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 70 очками — на четвертой строчке.