Какова роль Овечкина в переходе Ковальчука? Ответ Александра

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Ильи Ковальчука. Капитан команды отметил свою роль в сделке.

— Конечно, меня спрашивали по поводу этого. Но я думаю, что Илья такой игрок, которого не нужно представлять. У него прекрасная репутация. Для нашей команды заполучить такого хоккеиста — только плюс.

— Всех волнует, как найти ему место в спецбригаде большинства. Ведь вы играете на одной позиции.

— Не думаю, что с этим будут проблемы. Сейчас для нас главное — результат, а не поиск места для кого-либо. Мы делали обмен и подписывали Илью для того, чтобы наша команда стала сильнее, а не для каких-то выяснений отношений. Все взрослые люди. Думаю, никаких проблем не будет.

Александр Овечкин: «Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений»