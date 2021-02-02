Какко пропустит матч с «Питтсбургом», он включен в ковид-лист
01:25
Форвард «Рейнджерс» Каапо Какко включен в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщает журналист Дэн Розен в своем Twitter. Он пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».
Kaapo Kakko is in COVID protocol. Rangers recalled Johnny Brodzinski from Hartford earlier in the day.— Dan Rosen (@drosennhl) February 1, 2021
В связи с этим клуб вызвал из «Хартфорда», выступающего в АХЛ, Джонни Бродзински. Матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» начнется в 03.00 по московскому времени. 19-летний финн в текущем сезоне провел восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (2+0) очка.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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