Какко пропустит матч с «Питтсбургом», он включен в ковид-лист

Форвард «Рейнджерс» Каапо Какко включен в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщает журналист Дэн Розен в своем Twitter. Он пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

Kaapo Kakko is in COVID protocol. Rangers recalled Johnny Brodzinski from Hartford earlier in the day. — Dan Rosen (@drosennhl) February 1, 2021

В связи с этим клуб вызвал из «Хартфорда», выступающего в АХЛ, Джонни Бродзински. Матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» начнется в 03.00 по московскому времени. 19-летний финн в текущем сезоне провел восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (2+0) очка.