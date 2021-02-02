Игры «Нью-Джерси» перенесены из-за коронавируса как минимум до 6 февраля

Еще четыре хоккеиста «Нью-Джерси» внесены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В связи с этим руководство лиги объявило о том, что матчи «Дэвилз» будут отложены как минимум до 6 февраля. В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения команды были закрыты для всех игроков.

В составе «Нью-Джерси» выступают российские игроки Дмитрий Куликов, Михаил Мальцев и Никита Гусев.