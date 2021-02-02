Игры «Нью-Джерси» перенесены из-за коронавируса как минимум до 6 февраля
01:21
Еще четыре хоккеиста «Нью-Джерси» внесены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19, сообщается на официальном сайте НХЛ.
В связи с этим руководство лиги объявило о том, что матчи «Дэвилз» будут отложены как минимум до 6 февраля. В качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения команды были закрыты для всех игроков.
В составе «Нью-Джерси» выступают российские игроки Дмитрий Куликов, Михаил Мальцев и Никита Гусев.
«Нью-Джерси» после 9 матчей занимает пятое место в Восточном дивизионе, имея в активе 10 очков. Ближайший матч «Дэвилз» должны были провести против «Питтсбурга» 3 февраля в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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