Источник: Мичков отказался от общения с рядом команд перед драфтом НХЛ

Российский нападающий Матвей Мичков в преддверии драфта НХЛ-2023 отказался общаться со скаутами нескольких команд, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Источник заявил, скауты были отправлен в Россию, чтобы провести преддрафтовое интервью, но не смогли полноценно пообщаться с игроком. Им приходилось ловить хоккеиста после матчей, чтобы просто поговорить пару минут. Кроме того, они отметили, что сами разговоры с 18-летним Мичковым проходили достаточно трудно.

Фридман отметил, что форвард не был заинтересован в общении с некоторым командами. После данного инцидента клубы НХЛ задаются вопросом: может ли это быть связано с тем, что у россиянина есть на примете команды, в которые он хотел бы попасть.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл».