«Херши» обыграл «Коачеллу» и в шаге от победы в плей-офф АХЛ

«Херши» в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ обыграл в овертайме «Коачеллу» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Гаррет Пилон на 11-й минуте овертайма. Российских игроков в командах нет, за фарм-клуб «Вашингтона» выступает белорусский форвард Алексей Протас.

Счет в серии 3-2 в пользу «Херши». Следующий матч пройдет 20 июня и начнется в 5.00 мск.