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Источник: «Лос-Анджелес» не расторгнет контракт с Ковальчуком

13 ноября 2019, 23:34

Журналист Даррен Дрегер в Twitter прокомментировал ситуацию с Ильей Ковальчуком, выведенным из состава «Лос-Анджелеса».

По его словам, Ковальчуку нужно либо нарушить условия контракта, либо отказаться от него, чтобы «Кингз» его расторгли, и данный расклад кажется маловероятным.

В данный момент 36-летний россиянин принимает участие в тренировке, но не занимается ни в одном из звеньев. В этом сезоне Ковальчук в 17 матчах НХЛ набрал 9 (3+6) очков.

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