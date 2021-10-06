Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» попал в очередной скандал. Он мог предоставить поддельную справку о вакцинации

Эвандер Кейн мог предоставить поддельную справку о вакцинации от коронавируса
10:23
Эвандер Кейн. Фото ХК «Сан-Хосе».
Эвандер Кейн. Фото ХК «Сан-Хосе».
Теги:

Национальная хоккейной лига проводит новое расследование в отношении нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. Теперь его подозревают в подделке справки о вакцинации от коронавируса, сообщает Bleacher Report.

Именно по этой причине хоккеист пока находится вне состава команды и не принимает участия в тренировочном лагере.

Сообщается, что, помимо возможных санкций НХЛ, использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продает или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США.

Ранее нападающего обвиняли в незаконных ставках на игры НХЛ, в том числе на матчи с участием «Шаркс». Позже сообщила, что не нашла доказательств в поддержку этих обвинений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
«Я начала тренироваться, но нас не перестали охранять». Тимановская жалуется на жизнь в Польше
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное