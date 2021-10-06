Нападающий «Сан-Хосе» попал в очередной скандал. Он мог предоставить поддельную справку о вакцинации

Национальная хоккейной лига проводит новое расследование в отношении нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. Теперь его подозревают в подделке справки о вакцинации от коронавируса, сообщает Bleacher Report.

Именно по этой причине хоккеист пока находится вне состава команды и не принимает участия в тренировочном лагере.

Сообщается, что, помимо возможных санкций НХЛ, использование поддельной карты вакцинации является незаконным как в США, так и в Канаде. Лицу, которое покупает, продает или использует поддельную карту вакцинации COVID-19, грозит до пяти лет тюрьмы в соответствии с федеральным законодательством США.

Ранее нападающего обвиняли в незаконных ставках на игры НХЛ, в том числе на матчи с участием «Шаркс». Позже сообщила, что не нашла доказательств в поддержку этих обвинений.