Алекс Гальченюк подписал полноценный контракт с «Аризоной»

Нападающий Алекс Гальченюк заключил полноценный контракт с «Аризоной». Он подписал минимальный контракт на 1 год и 750 тысяч долларов, сообщает TSN.

В минувшем сезоне 27-летний американец играл за «Оттаву» и «Торонто». Всего он провел 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 6 встречах.

Алекс Гальченюк был выбран в первом раунде на драфте НХЛ в 2012 году под общим третьим номером как раз «Монреалем». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян как раз в «Аризону».

Всего на счету Гальченюка 583 матча в НХЛ и 333 (140+193) очка.