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«Аризона» будет искать варианты обмена Фила Кессела

«Аризона» намерена обменять нападающего Кессела по ходу сезона
10:32
Фил Кессел. Фото Reuters
Фил Кессел. Фото Reuters
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«Аризона» готова обменять нападающего Фила Кессела по ходу сезона. Клуб уже начал работы в этом направлении, сообщает TSN.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард сам запросил обмен из клуба.

Действующий кэпхит по контракту, который истекает следующим летом, составляет 6,8 миллиона долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В прошедшем сезоне Кессел провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) очка при показателе полезности «-17».

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Иван Шитик все материалы автора

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