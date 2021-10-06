«Аризона» будет искать варианты обмена Фила Кессела

«Аризона» готова обменять нападающего Фила Кессела по ходу сезона. Клуб уже начал работы в этом направлении, сообщает TSN.

Ранее появилась информация, что 34-летний форвард сам запросил обмен из клуба.

Действующий кэпхит по контракту, который истекает следующим летом, составляет 6,8 миллиона долларов в год (полный — 8 миллионов, но 1,2 миллиона выплат приходится на «Торонто»). «Аризона» готова рассмотреть вариант, при котором возьмет часть зарплаты форварда на себя.

В прошедшем сезоне Кессел провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 43 (20+23) очка при показателе полезности «-17».