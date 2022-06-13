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Сегодня, 17:40

Илья Сорокин: «Шестеркин может рассчитывать на приз самому ценному игроку. Он сделал больше, чем Макдэвид и Мэттьюс»

Илья Сорокин назвал Игоря Шестеркина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи».

— Ваш близкий друг Игорь Шестеркин дошел до финала конференции. Прошлым летом мне удалось поговорить с Игорем, который был очень недоволен сезоном. Он признался, что будет сильно менять подготовку. И посмотрите, как это сработало.

— Не думаю, что он уж сильно поменял свою подготовку. Больше работал над нюансами, которые у него не получались, но при этом сильные стороны Шестеркина никуда не делись. Посмотрите на его игру клюшкой. Некоторые защитники не могут отдать такие передачи. Но больше всего удивляет, что наш вратарь очень стабилен. Как он начал с первого матча, так у него все и шло до конца сезона. А это очень сложно, особенно когда с первого месяца говорят о том, что ты являешься кандидатом на «Везину». Надо остальные пять месяцев и плей-офф выступать на высоком уровне.

— Как он красиво падать стал! Никогда не думал, что Игорь так умеет показать, что его задели.

— Да, я тоже удивился. Но, знаете, если это приносит пользу, то почему бы не применить хитрость? Это же все идет в плей-офф, важен каждый момент. Шестеркин применяет такие методы. Мне кажется, что это нормально, правда, отмечу, что в НХЛ реально с голкиперами довольно жестко играют.

— Понимаю, что вы друзья, но, согласитесь, что Шестеркин обязан получить приз лучшего вратаря сезона. Он в тройке претендентов и всех превосходит.

— Это без сомнения. Я думаю, что он всерьез может рассчитывать и на приз самого ценного игрока. У него в конкурентах Макдэвид и Мэттьюс, но очевидно, что Игорь сделал для удачного сезона «Рейнджерс» гораздо больше.

Илья Сорокин. «Шестеркин может получить приз MVP НХЛ. Он сделал больше, чем Макдэвид и Мэттьюс». Интервью Ильи Сорокина
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Илья Сорокин: «Да, у меня неплохая статистика, но что толку, если клуб не попал в плей-офф»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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