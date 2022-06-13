Илья Сорокин: «Шестеркин может рассчитывать на приз самому ценному игроку. Он сделал больше, чем Макдэвид и Мэттьюс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи».

— Ваш близкий друг Игорь Шестеркин дошел до финала конференции. Прошлым летом мне удалось поговорить с Игорем, который был очень недоволен сезоном. Он признался, что будет сильно менять подготовку. И посмотрите, как это сработало.

— Не думаю, что он уж сильно поменял свою подготовку. Больше работал над нюансами, которые у него не получались, но при этом сильные стороны Шестеркина никуда не делись. Посмотрите на его игру клюшкой. Некоторые защитники не могут отдать такие передачи. Но больше всего удивляет, что наш вратарь очень стабилен. Как он начал с первого матча, так у него все и шло до конца сезона. А это очень сложно, особенно когда с первого месяца говорят о том, что ты являешься кандидатом на «Везину». Надо остальные пять месяцев и плей-офф выступать на высоком уровне.

— Как он красиво падать стал! Никогда не думал, что Игорь так умеет показать, что его задели.

— Да, я тоже удивился. Но, знаете, если это приносит пользу, то почему бы не применить хитрость? Это же все идет в плей-офф, важен каждый момент. Шестеркин применяет такие методы. Мне кажется, что это нормально, правда, отмечу, что в НХЛ реально с голкиперами довольно жестко играют.

— Понимаю, что вы друзья, но, согласитесь, что Шестеркин обязан получить приз лучшего вратаря сезона. Он в тройке претендентов и всех превосходит.

— Это без сомнения. Я думаю, что он всерьез может рассчитывать и на приз самого ценного игрока. У него в конкурентах Макдэвид и Мэттьюс, но очевидно, что Игорь сделал для удачного сезона «Рейнджерс» гораздо больше.