Илья Сорокин признался, что в «Айлендерс» нельзя носить бороду: «Ты должен быть гладко выбрит»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о правилах, которые должны соблюдаться в его команде.

— Вы сейчас с бородой. Как так? Говорят, что ваш генеральный менеджер Лу Ламорелло запрещает носить бороду.

— Так я в России же. В Америке действительно все это запрещено в нашем клубе. Никакой щетины, ты должен быть гладко выбрит.

— Зачем?

— Считается, что утром, когда ты бреешься, ты настраиваешься на серьезную работу. Это дисциплина. У нас в клубе такие правила. Никто их не нарушает, все к этому привыкли. Речь не только о бороде, но и, например, о внешнем виде. Как-то после матча я вышел из раздевалки без галстука, не успел надеть. Мне сразу же указали, что так нельзя.

— А что если не соблюдать эти правила? Щетина не может помешать играть в хоккей.

— Сначала предупредят. Потом, может быть, вызовут на беседу. На самом деле, я не знаю, что будет, никто до такой стадии не доходил. Все соблюдают правила. Хотя некоторым непросто. Помните бороду Палмьери? Ему вообще приходилось два раза в день бриться.