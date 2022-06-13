Илья Сорокин: «Да, у меня неплохая статистика, но что толку, если клуб не попал в плей-офф»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в интервью «СЭ» рассказал о причинах неудачного сезона для его команды.

— Почему «Айлендерс» не попал в плей-офф?

— Сейчас можно долго оправдываться, но мы были недостаточно хороши для того, чтобы сыграть в плей-офф. Причин много. Можно вспоминать и про эпидемию травм, и про какие-то другие проблемы. Но все мы получили колоссальный опыт, который поможет нам в будущем.

— Когда вы поняли, что начались серьезные проблемы?

— Да с самого начала все было тяжело, с первого матча. И не было стабильности весь сезон. А когда мы проиграли 11 матчей подряд, то выбраться уже было совсем тяжело. Все шло комом. У нас были отличные игры, но при этом мы никак не могли поймать победную волну.

— Вы довольны своими действиями?

— Было много негативных моментов, если уж сильно углубляться в нюансы. Но для меня главный показатель — мы не вышли в плей-офф. Да, статистика неплохая, но что толку с этой статистики? У меня же год неподписной, ха-ха...

— Статистика дает уверенность.

— Но ценятся победы. Мы разговаривали с Сергеем Бобровским как раз на эту тему. И он признался, что, какие бы цифры ни показал в игре, все равно настоящий кайф получаешь, если команда выигрывает.