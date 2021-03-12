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Илья Самсонов: «Коронавирус — реально тяжелая болезнь, и после нее трудно восстанавливаться»

13:42
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Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Филадельфией» (5:3) заявил, что сейчас набрал хорошую форму.

«Я провел пару матчей в «Херши» (АХЛ), теперь сыграл с «Флайерз». Чувствую себя гораздо лучше, увереннее, набираю форму, и у меня все хорошо, — сказал Самсонов пресс-службе НХЛ. — Думаю, что физически и психологически я готов лучше, чем когда-либо в этом сезоне. Сейчас я готов на 100 процентов. Меня ничто не беспокоит, и я счастлив, что снова в строю и могу играть.

Коронавирус — реально тяжелая болезнь, и после нее трудно восстанавливаться. У меня возникали проблемы с дыханием, и после 40-минутной тренировки я уже чувствовал себя выжатым. Но теперь с каждым днем все лучше. Психологически тяжело было перенести все эти проблемы, которые обрушились на меня в последнее время. Моя летняя травма, ковид... Надеюсь, все это в прошлом, и я теперь просто смогу играть в хоккей».

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов совершил 30 сейвов и отдал одну результативную передачу в игре против «Летчиков».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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