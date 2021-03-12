«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Макса Доми
12:59
«Коламбус» готов обменять нападающего Макса Доми. Руководство клуба отрыто для предложений по трейду, информирует TFP.
«Блю Джэкетс» подписали 26-летнего канадца перед началом нынешнего сезона. Доми заключил соглашение на два года с зарплатой в 5,3 миллиона долларов.
Но в клубе считают, что он не смог справиться с ролью центра второго звена. Доми провел 28 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-14».
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