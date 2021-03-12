«Монреаль» является один из основных претендентов на Экхольма

«Монреаль» рассматривает вариант обмена с «Нэшвиллом», чтобы заполучить защитника Маттиаса Экхольма. На 30-летнего шведа также претендуют «Виннипег», «Бостон» и «Филадельфия», сообщает TFP.

Контракт Экхольма с зарплатой в 3,75 миллиона долларов рассчитан до кона сезона-2021/22.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 20 матчей и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+7».