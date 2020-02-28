Илья Ковальчук: «Не было ни одного процента, что я вернусь в КХЛ»

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал, мог ли он вернуться в КХЛ в этом сезоне.

— Если бы вам не подвернулся вариант с «Монреалем», был бы хотя бы процент того, что вы вернетесь в Россию?

— Нет, не было ни одного процента, что я вернусь в КХЛ. Я решил это для себя. Думаю, в моем положении было бы странно уезжать. Я не хочу заканчивать свою карьеру в НХЛ. Я понимал, что будут варианты — спокойно тренировался, готовился. Провел отличный Новый год с семьей. И все сложилось, как нельзя лучше. (Алена Гребенькова)

Полное интервью с Ильей Ковальчуком можно прочитать здесь