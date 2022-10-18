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Допинг

Сегодня, 14:12

ИИХФ сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сняла обвинения с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина и не будет инициировать дисквалификацию игрока за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

ИИХФ уведомила хоккеиста о том, что с него сняты все обвинения. Это стало возможно после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

Теперь 27-летний россиянин сможет принимать участие в матчах под эгидой ИИХФ.

В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист мог получить дисквалификацию на четыре года.

Источник: https://fhr.ru/news/item/95901/
Валерий Ничушкин
Хоккей
ХК Колорадо Эвеланш
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 4 10
Мика Зибанежад

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Рейнджерс

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Нэйтан Маккиннон

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Колорадо

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И Г
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Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

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Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

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Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
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Каролина

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1 1.00
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