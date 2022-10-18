ИИХФ сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сняла обвинения с нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина и не будет инициировать дисквалификацию игрока за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

ИИХФ уведомила хоккеиста о том, что с него сняты все обвинения. Это стало возможно после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

Теперь 27-летний россиянин сможет принимать участие в матчах под эгидой ИИХФ.

В ноябре 2021 года стало известно, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист мог получить дисквалификацию на четыре года.