Рафаил Ишматов: «Капризову рановато становиться капитаном «Миннесоты»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов рассказал, сможет ли форвард Кирилл Капризов стать капитаном «Миннесоты».

«Не думаю, что статус капитана повлияет на Кирилла. Вместе со статусом идет и ответственность. Это лишние хлопоты для него. И зачем? Обычно капитан — это игрок постарше, с опытом, который отыграл в «Миннесоте» большой отрезок времени. Кириллу еще это рановато. Ему нужно показать становление самого себя и отыграть лет 10-12, а может, и 15», — цитирует Metaratings Ишматова.

Капризов летом 2020 года подписал двухлетний контракт новичка с «Миннесотой». Он дебютировал в НХЛ в январе 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором набрал 3 очка, отдал 2 передачи и забил победную шайбу в овертайме.

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 5 (3+2) очков в 3 матчах НХЛ.